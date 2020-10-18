Жители Ставрополя называют своих детей именами древних богов

В Ставрополе рассказали о самых необычных и популярных именах для новорожденных. Местные родители стали называть своих детей в честь древних богов, следует из данных городской администрации.

С начала года в Ставрополе родилось 5163 малыша, из которых 2696 мальчиков и 2467 девочек. 2344 детей стали первыми в семьях. В городских роддомах также приняли 98 двоен и одну тройню.

Самыми популярными в Ставрополе мужскими именами стали Артём, Александр, Максим, Михаил, Дмитрий и Андрей. А девочек чаще всего называют Александрой, Алисой, Марией, Миланой, Аленой, Софией, Ксенией или Евой.

Иногда ставропольские родители дают детям имена древних богов и мудрецов: Марс (древнеримский бог войны), Тея (Тейя - первая лунная богиня у греков), Гераклит, Платон. Кроме того, мальчиков называют Феликсом, Акимом, Пахомом, Никосом и Гавриилом. А девочек - Кристель, Февронией, Аллесией, Николеттой, Марфой, Лукерьей, Ладой, Мирой, Каролино, Оливией, Алексией и Мией.

За 9 месяцев на Ставрополье заключены 2581 брак. Из них, по данным Росстата, около 90% закончится разводом. Большая часть придется на пары, живущие вместе больше пяти лет, но меньше девяти.

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