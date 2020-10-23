Бизнес усилит внимание к вопросам климата

В структуре РСПП появился Комитет по климатической политике и углеродному регулированию. Возглавил его российский предприниматель и меценат Андрей Мельниченко, заместителем, по данным официального сайта РСПП, стал Леонид Федун.

Комментируя создание нового профильного комитета глава организации Александр Шохин подчеркнул, что «вопросы климата - одна из ключевых тем, что сейчас волнуют и будут волновать отечественный бизнес».

На недавнем съезде РСПП обсуждали первоочередные вопросы экологии. Первый зампред Комитета по экологии и природопользованию, председатель Совета директоров «МХК «ЕвроХим» Игорь Нечаев рассказал, какие законы и иные регулирующие акты выйдут в ближайшее время в этой области.

Затронут был и Общенациональный план по обеспечению восстановления и роста экономики, который вобрал в себя в том числе вопросы регулирования водопользования, сбросов, выбросов и размещения отходов, проведения государственной экоэкспертизы и ряд других.

По всем аспектам Комитет держит постоянную связь с Министерством природных ресурсов РФ, что позволяет оперативно рассматривать и решать стоящие перед страной задачи - такие, например, как внедрение наилучших доступных технологий.

Не обошел первый зампред комитета в своем выступлении и проблему реализации Парижского соглашения по климату, ссылаясь на который ЕС намерен ввести механизмы трансграничного углеродного регулирования в отношении углеродоемких товаров, импортируемых на территорию Евросоюза. Ирония ситуации в том, что последние 20 лет Россия лидирует в части сокращения выбросов парниковых газов. За этот срок удалось снизить их объем на 57%, направив миллиарды долларов на улучшение энергоэффективности производств.

Но при этом именно отечественные производители попадают под действие новых европейских инициатив. По словам Нечаева, потери экспортеров могут составить 3 - 6 млрд евро в год. А это недополученные прибыли, которые могут быть направлены на дальнейшую модернизацию производств.

- Этот вопрос сейчас наиболее значимый, и для предотвращения негативных последствий, связанных с введением трансграничного углеродного регулирования, нашей стране необходимо оспаривать его введение в рамках двустороннего взаимодействия с Еврокомиссией и ЕС, а также в рамках ВТО и международных переговорных площадок по климату, - отметил Игорь Нечаев.