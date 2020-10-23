На Ставрополье режим самоизоляции для пожилых людей продлили до 12 ноября

Режим самоизоляции распространяется также на людей с тяжелыми хроническими болезнями легких, сердца и почек Фото: Архив "КП"

На Ставрополье режим самоизоляции для пожилых и страдающих хроническими заболеваниями людей продлили до 12 ноября. Соответствующее постановление губернатора Владимира Владимирова опубликовали 23 октября.

Люди старше 65 лет не должны покидать дом без острой необходимости, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Режим самоизоляции распространяется также на людей с тяжелыми хроническими болезнями легких, сердца и почек.

До этого режим самоизоляции действовал до 30 октября.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число заболевших коронавирусом пациентов на Ставрополье достигло 19778. За сутки диагноз подтвердился еще у 180 жителей региона. На данный момент – это самый высокий показатель заболеваемости за весь период пандемии.

Также растет число умерших пациентов. За сутки скончались еще пять человек с подтвержденным диагнозом.

Всего на Ставрополье жертвами болезни стали 396 человек. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.