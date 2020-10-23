Новый глава Дагестана засомневался в честном освоении бюджета

Сергей Меликов. Фото: Совет Федерации Федерального собрания РФ

На сессии Народного собрания Дагестана новый глава республики — врио Сергей Меликов, засомневался в честном освоении бюджета. Депутат Марат Асланов в своем выступлении заявил, что на борьбу с COVID-19 направляли миллиарды внебюджетных и казенных средств, но результата от проделанной работы нет никакого.

В частности, отметил, что бывший глава Дагестана Владимир Васильев говорил летом о затраченных 4,8 млрд рублей на предупреждение распространения коронавируса. А вице-премьер Анатолий Карибов 8 октября сказал про 11,9 млрд, что пошли на борьбу с COVID-19.

- Так это нормальные деньги! Мы должны были получить эффект. Подумал: наверное, помогли бизнесу. Позвонил знакомым бизнесменам. Нет, никому не помогли. Что происходит? - возмутился депутат.

После этого Сергей Меликов попросил слово:

- Уважаемый депутат Асланов произнёс фразу «незаконное освоение». Коллеги, давайте, мы будем корректнее. Законность или незаконность определяет суд. А вот то, что вы в своём выступлении упомянули, что у одного докладчика прозвучала цифра 6 млрд, а у другого – 11 млрд, когда они докладывали об освоении денежных средств – это настораживает. В этом вопросе я вас поддерживаю.