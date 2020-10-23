Главный инфекционист Ставрополья назвала лекарство для профилактики коронавируса

Главный инфекционист Ставрополья Галина Ткаченко в эфире "Радио Комсомольская правда" назвала лекарство, которое можно применять при профилактике коронавируса. Им оказались капли для носа.

В эфире ведущая обсудила со специалистам вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией на Ставрополье по коронавирусу и гриппу. По словам Ткаченко, универсального средства защиты от инфекций нет.

- Единственная профилактика - это ношение масок. Универсального ничего нет. Можно использовать "Гриппферон", но лекарство надо хранить в холодильнике. В течение дня, наверное, сложно будет использовать, но несколько применений в день будет полезно, - сказала главный инфекционист края.

Ткаченко также отметила, что при ношении масок существенно снижается риск заражения. Так, если и больной, и здоровый без средств защиты, риск заболевания - 90%. А если оба в масках и соблюдают социальную дистанцию, то риск почти нулевой.

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