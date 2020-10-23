На Ставрополье рассказали о безопасном общении с больными коронавирусом

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Для безопасного общения с больным коронавирусом надевать медицинские маски надо всем, заявила главный инфекционист Ставрополья Галина Ткаченко в эфире "Радио Комсомольская правда".

Специалист обсудила с ведущим, какая эпидемиологическая ситуация с гриппом и коронавирусом складывается в Ставропольском крае. В эфире она заявила, как можно избежать массового распространения инфекции. Достаточно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

- Почему мы ратуем за маски? Если мы без маски проконтактировали с больным, то риск заразиться - 90%. Один человек инфицирует сразу двоих. Если здоровый носит маску, а больной при чихании и кашле - нет, то риск - 30%. Если маску наденет только больной, риск - 5%. А если оба будут в защите - 1,5%. А при соблюдении социальной дистанции - риска никакого не будет, - сказала Галина Ткаченко в эфире.

Кроме того, ношение масок - это лучшая профилактика коронавируса, отметила специалист.

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