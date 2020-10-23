Главный инфекционист Ставрополья сказала, когда больной COVID становится заразным

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Заразившиеся коронавирусом или гриппом начинают передавать инфекцию после инкубации, сообщила главный инфекционист Ставрополья Галина Ткаченко в эфире "Радио Комсомольская правда".

Эксперт обсуждала с ведущим эфира актуальные темы, связанные коронавирусом и гриппом на Ставрополье.

По словам специалиста, вирус начинает передаваться через пару дней, сразу после инкубационного периода.

- И при гриппе, и при коронавирусе больной начинает быть заразным в конце инкубационного периода [когда появляются клинические симптомы - прим.ред.]. Выделение инфекции при коронавирусе длится до пяти недель. Хотя ученые в последнее время говорят о том, что это нежизнеспособный вирус, это фрагменты вируса. Тем не менее, при выписывании надо доказать, заразен выделяемый пациентом вирус или нет, - сказала Ткаченко "Радио Комсомольская правда".

Оказывается, с инфицированными можно безопасно говорить вживую. Для этого надо, чтобы и здоровый, и больной были в масках и стояли друг от друга в нескольких метрах. Тогда риск заболеть будет минимальным.

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Большое интервью с главным инфекционистом Ставрополья. Главное

Лариса Ткаченко рассказала "Радио Комсомольская правда" о гриппе и коронавирусе в крае [подробнее]