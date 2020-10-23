Стало известно, кому нельзя вакцинироваться от гриппа

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Фото: Архив "КП"
Категорически запрещается вакцинироваться от гриппа людям, которые плохо перенесли прививку в прошлом году. Об этом рассказала главный инфекционист Ставрополья Галина Ткаченко в эфире "Радио Комсомольская правда".
Специалист обсудила с ведущим актуальные проблемы, связанные с эпидситуацией в Ставропольском крае. В частности, вопрос о том, кому нельзя вакцинироваться от гриппа.
- Нельзя вакцинироваться тем, кто плохо перенес прошлую вакцинацию (значит, есть реакция на компонент содержимого), а также болеющим на момент укола, - сказала Ткаченко.
Инфекционист также выделила группы населения, которым прививка нужна.
- Пройти вакцинацию стоит школьникам (они могут перенести грипп легко, но их пожилые родственники - нет), люди преклонного возраста (чтобы избежать осложнений), пациенты с хроническими заболеваниями легких, сердца, почек или печени, а также беременные (иммунитет на грипп на полгода появится даже у новорожденного). Очень важно привиться учителям и врачам.
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