Главный инфекционист Ставрополья: "Наверное, пора бить тревогу"

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В Ставрополе превышен эпидемиологический порог по респираторным инфекциям и гриппу, объявила главный инфекционист Ставрополья Галина Ткаченко в эфире "Радио Комсомольская правда".

Специалист вместе с ведущим проанализировала данные, связанные с ОРВИ, гриппом и коронавирусом на Ставрополье. По словам Ткаченко, ситуация спокойная, но эпидпорог с каждой неделей увеличивается.

- За последнюю неделю - с 12 по 18 октября - в крае респираторными инфекциями и гриппами заболело около 15 тысяч человек. Эпидемиологический порог увеличивается где-то на 5%. В Ставрополе около 5 тысяч заболевших гриппом или ОРВИ. И если сравнить с порогом предыдущих недель, то это превышение на 81%. Это достаточно много, и уже, наверное, пора бить тревогу, - сказала "Радио Комсомольская правда" Ткаченко.

Главный инфекционист отметила, что пик заболеваемости всегда выходит на ноябрь-февраль. Как население перенесет инфекции - зависит от иммунной прослойки. В том числе - от вакцинации.

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