На Ставрополье предрекли "серьезный период" с гриппом и коронавирусом

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На Ставрополье будет "серьезный период", когда столкнутся коронавирус и грипп. Ученые не знают, как поведут себя вирусы при встрече, поделилась с "Радио Комсомольская правда" главный инфекционист Ставрополья Галина Ткаченко.

Специалист рассказала ведущей радио, какая эпидемиологическая ситуация складывается в крае. По словам эксперта, угроза одновременно заболеть коронавирусом и гриппом напугала население. В 2020 году проблем с вакцинацией нет.

- В 2020 году население Ставрополья сознательно идет на вакцинацию. По плану, прививание должны были пройти 1,5 млн человек [по данным на 13 октября, привито 505 тысяч человек - прим.ред.]. Люди понимают, что надо. Мы не знаем, как поведет себя коронавирус, если он встретится с гриппом. Нас ждет серьезный период, - сказала Ткаченко "Радио Комсомольская правда".

Главный инфекционист Ставрополья уверяет, что прививки помогут человеку, если он заболеет, легче перенести грипп.

- У нас было много больных с тяжелой гриппозной пневмонией. Но не было ни одного, кто был бы при этом привит. Мы вакцинируем не для того, чтобы не заболеть, а для того, чтобы не умереть, если мы заболеем, - заявила Ткаченко.

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