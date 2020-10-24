Четыере зараженных коронавирусом пациента скончались на Ставрополье за сутки

На Ставрополье от коронавируса скончались ещё 4 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье за последние сутки скончались четыре зараженных коронавирусом пациента. Новых заболевших — 175, а 202 жителя края выздоровели и выписались. Подробности сообщил губернатор Владимир Владимиров, опубликовав ежедневную сводку по COVID-19.

Количество заболевших коронавирусом за всю пандемию вплотную приблизилось к отметке в 20 тысяч — 19 953 человека. Выздоровевших — 14 787. К сожалению, ежедневно растет число погибших. Их уже 400 человек.

Напомним, что за последние три месяца лишь три дня на Ставрополье прошли без смертей от коронавирусной инфекции. Число заболевших остается на отметке в пять тысяч человек, однако ежедневный прирост в последнее время вырос на 15-20 человек.

— Мы продолжаем тестирование, наращиваем коечный фонд для оказания помощи заболевшим. Это очень важная составляющая работы. Однако, она не единственная. До тех пор, пока не появится достаточный запас вакцины, пока не выработается иммунитет, мы вынуждены будем сосуществовать с коронавирусом. И учитывать связанные с этим риски в повседневной жизни, — резюмировал губернатор Владимиров.