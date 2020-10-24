Вячеслав Битаров поддержал авторов инновационных проектов на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров. Фото: пресс-служба главы и правительства республики

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров в режиме видеоконференции встретился с инициаторами идей, поступивших на форум «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических инициатив (АСИ). Участники регионального этапа мероприятия представили руководителю республики инновационные проекты, которые могли бы послужить социально-экономическому развитию региона.

Во встрече приняли участие Казбек Томаев - Министр экономического развития РСО-Алания, Марат Мрикаев - общественный представитель Агентства стратегических инициатив в РСО-Алания, Юрий Гусов - помощник Главы РСО-Алания, в режиме ВКС – руководители республиканских министерств и комитетов, а также сами авторы инициатив – из зала заседаний центра «Мой бизнес».

Открывая встречу, Вячеслав Битаров напомнил, что с 2013 года Северная Осетия активно сотрудничает с Агентством стратегических инициатив, в том числе по улучшению инвестиционного климата, развитию молодежного и социального предпринимательства, совершенствованию системы профессионального образования, внедрению технологической инициативы.

- Мы понимаем, что задача по повышению инвестиционной привлекательности является основной для экономического развития республики и требует решения большого количества важных сопутствующих вопросов. Инструментом, наиболее полно отражающим результаты проделанной работы и фактическое состояние инвестиционных условий, является ежегодно формируемый Агентством стратегических инициатив Национальный рейтинг.

В 2020 году Республика Северная Осетия-Алания поднялась на 8 позиций по сравнению с прошлым годом и заняла 46 место среди 85 регионов. Достигнутый за год результат подтвердил положительную динамику: стартовав с 79 места в 2016 году, регион последовательно за 4 года улучшил показатель на 33 пункта.

Мы стараемся принимать решения, направленные на создание благоприятных условий для бизнеса и устраняющие административные барьеры. Надеюсь, что сегодняшняя встреча позволит выявить новые векторы социально-экономического развития и сформировать сообщество инициативных людей в республике, - сказал Вячеслав Битаров.

Министр экономического развития Казбек Томаев напомнил, что 11-12 ноября текущего года в г. Сочи пройдет форум АСИ «Сильные идеи для нового времени». В рамках подготовки к этому мероприятию в августе-сентябре текущего года министерством была организована работа по сбору идей и предложений, способных дать импульс для позитивных изменений в социально-экономическом развитии регионов. На основании полученных данных АСИ сформировало портфели идей и решений. От нашей республики были отобраны 17 проектов, поданных 10 авторами.

Один из проектов, разработанный Вячеславом Фокиным, главным инженером Национального банка РСО-Алания, вошел в ТОП-1000 лучших по России. Как рассказал сам автор идеи, проект под названием «Универсальный сервис построения карьерных траекторий» предполагает создание сервиса, позволяющего проводить оценку навыков сотрудников и соискателей (hard и softskills) и планировать их переобучение и трудоустройство на единой площадке, объединяющей пользователей (соискателей), образовательные учреждения, предприятия и государственные органы. Таким образом, по мнению автора, решается задача повышения производительности труда, что способствует росту доходов населения, налоговых поступлений в бюджет и экономическому росту в целом.

Зарина Лазарова – координатор программы «Умник» Представительства Фонда содействия инновациям в РСО-Алания представила идею «Самореализация молодежи», которая заключается в проведении для начинающих предпринимателей обучающих курсов, где бы они знакомились с основами предпринимательской деятельности.

Директор ООО «Кристалл» Олег Хацаев представил идею в области промышленной технологии «Новая эра в промышленности и экологии с технологиями древних цивилизаций». Автор предлагает, используя древние технологии, изготавливать искусственный камень из отвалов горно-обогатительных комбинатов. Создаваемая экологичная продукция в виде камня, плитки была бы востребована в строительной отрасли республики.

Марат Тавасиев, педагог Центра дополнительного образования из Ирафский района поделился идеей как остановить пожары в горах.

- Каждый год в горах Ирафского района бывают многочисленные пожары, которые убивают лес и животных, и на других территориях Кавказского хребта. К сожалению, на сегодняшний день не существует должной коммуникации между Дигорским ущельем с городами и организациями, что, несомненно, способствует низкому уровню реагирования и тушения очагов пожара.

Идея проекта состоит в создании технологичного квадрокоптера, запрограммированного под определенные параметры, который будет облетать всю территорию, собирать и анализировать информацию, после чего передавать данные в соответствующие органы, - рассказал Марат.

Также были представлены проекты в области образования, сельского хозяйства, цифровых технологий, социальной сферы. По мнению руководителей органов власти, каждая заслуживает внимания и может быть претворена в жизнь.

Вячеслав Битаров, подводя итоги встречи, поблагодарил всех авторов за разработку интересных и актуальных идей, отметив, что некоторые могли бы послужить улучшению качества жизни в регионе. Он поручил руководителям ведомств внимательнее присмотреться к проектам и поработать над их реализацией.