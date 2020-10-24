«Вытащили из пекла»: спасение котенка во время пожара на АЗС в Чечне попало на видео

Фото: кадр видео ЧГТРК «Грозный»

Пожар повышенной сложности произошел на одной из АЗС в чеченском городе Аргун. Из цистерны вырывался фонтан огня, существовала угроза взрыва. Несмотря на это, спасатели успели вытащить из зоны ЧП единственное живое существо, подвергшееся опасности.

— Вытащили из пекла маленького котенка. Его передали бригаде скорой. Других пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Чеченской Республике.

Возгорание произошло в 18:10, однако до сих пор спасатели сражаются с огнем. По данным экстренного ведомства, на месте работают 75 человек на 20 единицах техники.

— Горит одна цистерна со сжиженным газом. Проводится работа по тушению пожара и защите соседних резервуаров, а также соседних строений. Эвакуация людей не требовалась. Тушение продолжается, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЧР.

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