Продолжает расти число умерших от инфекции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 183 человека. За прошлый день скончались четыре пациента с подтвержденным диагнозом. Всего в регионе жертвами болезни стали 404 человека.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За весь период пандемии коронавирус обнаружили у 20136 человек в крае.

За сутки выздоровели 54 пациента. А за весь период победить болезнь смогли 14841.

По словам главы региона, со всеми заболевшими работают врачи. Все необходимые ресурсы для оказания помощи пациентам с коронавирусом в нашем крае есть.