Аграрии рассказали о небывалой засухе на Ставрополье

В Ставропольском крае лето и осень 2020 года стали очень теплыми, в некоторых районах - аномально жаркими. И дождя в это время практически не было: в среднем по краю в июле выпало 53% осадков от климатической нормы, в августе 50%, а в сентябре 23%.

Закономерно, регион столкнулся с обширной засухой, а аграрии - с потерей урожая. По оценке Минсельхоза Ставропольского края, 11% сельскохозяйственных организаций и 25% КФХ потеряли больше 50 % урожая (!), а в целом по региону зерновых и зернобобовых культур по сравнению с 2019 годом собрали меньше на 35%.

«КП-Северный Кавказ» узнала у главного специалиста управления сельского хозяйства Благодарненского гороского округа, где пекло сильнее всего, что из 95 тысяч гектаров озимых 35 тысяч — списали по полной гибели! По словам Вячеслава Гладченко, в этом году из-за почвенной засухи они собрали всего 119 тысяч тонн зерна зерновых и зерно-бобовых культур, в то время как в 2019 году - 337,7 тысячи!

- В 2020 году у нас из годовой нормы 400 мм осадков выпало лишь 165 мм, в прошлом году - 260 мм. Что мы имеем: запас влаги в почве ниже критического по паровому предшественнику под озимые культуры. Перспективы на будущее совсем безрадужные, - добавил он.

Подробнее об угрозах и причинах засухи на Ставрополье читайте в материале «КП».

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