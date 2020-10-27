Климатолог спрогнозировал новую засуху на Ставрополье

Жителям и аграриям Ставропольского края следует готовиться к жаркому и сухому лету-2021. В разговоре с ведущим климатологом краевого Гидрометцентра «КП-Северный Кавказ» узнала, что засуха как в 2020 году будет повторяться в будущем и заметное потепление летом при сокращении числа дождей стало для региона долгоиграющей тенденцией — трендом. И дальше будет только хуже.

- Количество осадков летнего периода уменьшается, а в год — растет, но медленнее, чем растет температура. Поэтому засушливость в целом по территориям увеличивается, - отметила метеоролог Галина Бадахова. - В будущем нас ждет увеличение повторяемости и интенсивности засушливых явлений. Конечно, это ударит по растительности. Есть такой закон «лимитирующего фактора». Лимитирующим фактором для ставропольского сельского хозяйства является именно влага. Солнца достаточно, тепла тоже, а влаги — нет. Если лимитирующий фактор уменьшится, то аграрный сектор ждут серьезные трудности.

По данным министерства сельского хозяйства СК, даже несмотря на дождь в октябре, сегодня наблюдаются неблагоприятные условия для прорастания зерна и всходов озимых культур. В отчете с 19 по 23 октября сказано: «Для текущей ситуации до 8 мм осадков являются неэффективными в связи с продолжительной засухой». По аграрному сектору Благодарненского городского округа засуха уже ударила с катастрофической силой.

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