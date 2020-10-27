Заместитель главы Лермонтова ответит за превышение должностных полномочий

Против заместителя главы ставропольского города Лермонтова возбудили уголовное дело. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по СКФО.

По данным ведомства, закон был нарушен при выполнении работ по благоустройству городского парка. Так, чиновник, зная о том, что работы по утилизации строительных отходов в количестве 5 770 тонн не выполнены, подписал акт о приемке этих работ.

После чего на расчетный счет компании необоснованно перечислили более 3,5 млн рублей.

Ущерб, который был причинен бюджету края и муниципалитета, оценили, как особо крупный. Нарушения выявили во время расследования уголовного дела, фигурантом которого ранее стал руководитель коммерческой организации.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава ставропольского города Лермонтов прокомментировал информацию об инциденте, который 15 октября произошел в здании мэрии.

- В городе распространились слухи, что якобы сегодня задержали кого-то из сотрудников администрации, в кабинетах прошли обыски, изъятие документов, возбуждены уголовные дела и так далее, - обратился он к местным жителям.

Градоначальник изъявил желание внести ясность в происходящее и поделиться достоверной информацией.