Сильная засуха и пыльные бури на Ставрополье: что будет дальше

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Для восточных районов Ставропольского края дефицит осадков в летнее время с вытекающей из того засухой — привычное дело. Но пыльные бури, страшные суховеи и практически отсутствие дождей летом и осенью 2020 года уже настораживают не на шутку. Очевидно, что для Ставрополья как сельскохозяйственного региона непредсказуемые капризы погоды в период сева смерти подобны. Но то, что сегодня творится с климатом края вообще, озадачило не только аграриев, но и ученых.

Ведущий метеоролог регионального Гидрометцентра Галина Бадахова рассказала "КП-Северный Кавказ", что в среднем в июле выпало 53% от климатической нормы, в августе 50%, а в сентябре 23%.На отдельных территориях обстановка в разы хуже. В селе Дивное - это Апанасенковский район, в июле выпало 37% от нормы, в августе 3,4%, а в сентябре 0% - ни капли небо не проронило. За три месяца здесь набралось всего-то 16% от климатической нормы! Похожая картина в Благодарном, где аграрии уже бьют тревогу, теряя из-за почвенной засухи больше ста тысяч тонн зерна и фиксируя нулевой запас влаги в земле...

- В будущем нас ждет увеличение повторяемости и интенсивности засушливых явлений, - предупреждает метеоролог Бадахова. - Это тренд, то есть долговременная тенденция. Количество осадков летнего периода уменьшается, а в год — растет, но медленнее, чем растет температура. Поэтому засушливость в целом по территориям увеличивается.

Кстати, в этом году пыльная буря неслучайно достигла уровня опасного явления. Это тоже последствия засухи, результат созданных циклоном и антициклоном синоптических условий. Мощнейшая пыльная буря накрыла практически весь Ставропольский край 30 сентября. Для восточных Арзгирского и Буденновского районов явление характерно на уровне пыльных поземок. А чтобы под удар такой силы попал весь регион за исключением нескольких юго-западных территорий — редчайшая аномалия. Синоптики говорили, что не припомнят чего-то похожего за последние 10 лет. На самом деле такие сильные пыльные бури последний раз фиксировали в январе 1969 года! А в апреле 2003-го пыльная буря была уже намного слабее.

Засуха на Ставрополье 2020: дальше будет только хуже

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