Почему по Ставрополью в 2020 году ударила сильная засуха

В Ставропольском крае в 2020 году регистрируют тревожную засуху, какую видели только в 2012 и 2015 годах. Ведущий метеоролог Ставропольского Гидрометцентра Галина Бадахова рассказала "КП-Северный Кавказ", что причиной засухи стал заметный дефицит осадков на фоне летнего повышения температуры. В регионе в среднем в июле выпало 53% осадков от климатической нормы, в августе половина нормы, а в сентябре всего 23%. При этом в Апанасенковском районе, селе Дивное, суммарно за июль-сентябрь выпало 16% (!) от климатической нормы, а август с сентябрем были абсолютно засушливыми месяцами.

Со слов метеоролога, это происходит неслучайно и дальше будет еще хуже. Бадахова отметила, что жара с вытекающей засухой стала для Ставрополья неким трендом. Говорит, количество осадков летнего периода уменьшается, а в год — растет, но медленнее, чем растет температура. Поэтому засушливость в целом по территориям и увеличивается. А хуже будет, потому что Ставрополье ждет увеличение повторяемости и интенсивности засушливых явлений.

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