«Дальше будет хуже»: засуха на Ставрополье станет обширнее

Этим летом внезапно образовавшаяся пыльная буря привела к лобовому столкновению легковушек на трассе Буденновск — Ачикулак — Нефтекумск. Пять человек попали в больницу. И неоднократно из-за пылевой завесы движение на дорогах края приходилось прекращать совсем. А 30 сентября природное явление стало мощнейшим с 1969 года! По словам ведущего метеоролога Ставропольского Гидрометцентра Галины Бадаховой, причиной образования опасного явления стали синоптические условия: «С одной стороны антициклон, с другой циклон, а между ними очень большой барический градиент». И, конечно же, долговременная и обширная засуха, какой не видели в регионе с 2015 года. Что тревожит, так это прогноз специалиста - дальше будет хуже.

- Как климатолог отмечу, что это тренд - долговременная тенденция. Количество осадков летнего периода уменьшается, а в год — растет, но медленнее, чем растет температура. Поэтому засушливость в целом по территориям увеличивается, - продолжает Бадахова. - В будущем нас ждет увеличение повторяемости и интенсивности засушливых явлений.

Для победы над засухой нужен дождь. Известно, что если природа его не дает, человек может вызвать осадки искусственно — что раньше на Ставрополье и делали до 1999 года специалисты «Ставропольского научно-производственного физического центра» — сегодня это «Ставропольская военизированная служба». Один из физиков Роберт Закинян рассказал, что в прошлом они перераспределяли осадки, помогая облакам пересечь Ставропольское плато, сохранив тонны воды для дождей в засушливых восточных районах. Но больше 20 лет работы не проводятся.

- С финансированием проблемы. Недавно для воздействия на погоду вызвали группу из Центральной метеорологической лаборатории в Москве. Еще в 1989 году их специалисты прилетали к нам и мы вместе работали, а потом и сами научились. У нас в аэропорту был свой самолет АН-12, с которого мы распыляли на вершину облака йодистое серебро, вызывая дожди в нужном районе. А теперь нам «легче» пригласить других и разово провести. Но помогает ли? - сомневается Закинян.

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