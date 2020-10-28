Житель Ставрополья хранил дома около 10 килограммов наркотиков

Фото: пресс-служба МВД России по Ставрополью

45-летний житель Кочубеевского района хранил у себя дома наркотические средства. Полицейские изъяли у мужчины части растений серо-зеленого цвета.

Проведенная экспертиза показала, что изъятое является н коноплей – общей массой в перерасчете на сухое вещество около десяти килограммов.

В отделе полиции ставрополец сознался в содеянном. Мужчина рассказал, что нарвал растения в лесополосе и хранил для личного употребления.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против 36-летнего жителя Кировского округа возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным следствия, 36-летний мужчина через один из сайтов в интернете заказал сильнодействующие вещества в крупном размере, которые запрещены для оборота на территории России.