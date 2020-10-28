Житель Ставрополья зарезал друга из-за женщины

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

43-летний житель села Винсады Предгорного района Ставрополья подозревается в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным ведомства, вечером 23 октября к подозреваемому в поисках своей супруги пришел его знакомый, который спровоцировал конфликт.

Во время ссоры хозяин дома ударил ножом в шею потерпевшего. От полученный травм мужчина скончался на месте. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Следователи осматривают место происшествия, собирают необходимые доказательства.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жительница Ставрополья убила сожителя, который мешал спать внучке. Против подозреваемой возбудили уголовное дело. Сейчас она находится под стражей.

Житель Ставрополья зарезал друга, который пришел искать свою жену