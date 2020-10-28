На Ставрополье жители жалуются на нехватку противовирусных лекарств в аптеках

«КП» выясняла, почему «Арбидола» и «Левофлоксацина» нет в некоторых аптеках региона Фото: Мария АНАНОВА

На Ставрополье жители стали часто обращаться в министерство здравоохранения края по поводу временного отсутствия некоторых лекарств в аптеках.

В ведомстве объяснили, что минздрав региона не наделен полномочиями контролировать фармацевтические организации. Но скоро этот вопрос будет решен, и препараты вновь станут доступны.

Выяснилось, что, например, «Арбидола» и «Левофлоксацина» нет в некоторых аптеках из-за некорректной работы программы «Маркировка».

То есть все средства, выпущенные после июля 2020 года, должны быть промаркированы при движении между дистрибьюторами и аптечными организациями. А потом введены в программу при отпуске из аптек.

Но, к сожалению, эта система дала сбой. Теперь организации вынуждены хранить поставленные препараты в «карантинной зоне» до момента восстановления программы.

По информации Минпромторга России, проблема будет урегулирована.

Руководителям фармацевтических организаций рекомендовали обеспечить наличие лекарств от вирусных и респираторных инфекций. Аптеки будут информировать покупателей о более дешевых аналогах.

Ранее губернатор Ставрополья сообщил, что школьные каникулы в крае будут продлены на неделю. То есть, они начнутся 1 ноября, а завершатся 15-го. Такое решение принято на основании предложений краевого Минобра.

- Ранее я давал им поручение проработать этот вопрос. Решение о продлении каникул продиктовано текущей эпидобстановкой. Мы видим, что есть заболеваемость среди учителей и учащихся. Нужна эпидемиологическая пауза, чтобы эти риски минимизировать, - подчеркнул Владимир Владимиров.