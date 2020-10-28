Дополнительные койки для больных коронавирусом развернут в Шпаковской районной больнице

В инфекционном отделении Шпаковской районной больницы Ставрополья развернули 25 специализированных коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Основная их часть уже занята. Об этом сообщил главврач больницы Иван Кошель.

По словам медика, сейчас идет подготовка еще 75 коек. Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов рассказал, что администрация муниципалитета контролирует, как жители соблюдают масочный режим в местах массового скопления.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополье ставит новые рекорды по заболеваемости COVID-19: +190 за сутки.

Четверо пациентов с подтвержденным диагнозом скончались за прошлый день. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Владимир Владимиров сообщил, что за прошедший день число тех, кто выздоровел и был выписан из-под наблюдения медиков увеличилось на 259 человек.