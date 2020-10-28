Корпус второй больницы Ставрополя переоборудовали под коронавирус

В Ставрополе еще один корпус второй городской больницы переквалифицировали под больных с коронавирусом. Из 334 коек 171 оснащен кислородной подводкой, сказано в сообщении Минздрава края.

- Работы подходят к завершению, остались только некоторые помещения третьего этажа. Будет оборудована кислородная станция для бесперебойной подачи кислорода. Ее преимущество в том, что она сама вырабатывает кислород. Кислородные точки работают по клапанному принципу, к ним при необходимости можно подключить и аппарат искусственной вентиляции легких, - сказано в релизе.

Сейчас во второй больнице 15 аппаратов ИВЛ. Еще 106 единиц оборудования поступят в скором времени.