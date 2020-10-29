В Ставрополе городская больница №2 увеличивает количество мест для больных коронавирусом

Фото: пресс-служба Минздрава Ставрополья

Городская клиническая больница № 2 Ставрополя в числе первых начала принимать пациентов с внебольничными пневмониями вирусной и бактериальной этиологии.

Там в апреле в хирургическом корпусе развернули 163 перепрофилированные койки, каждая из которых была обеспечена подачей кислорода.

Сейчас больница оборудует для приема пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями второй, терапевтический корпус.

Дополнительно 171 койка оснащается кислородной подводкой, так необходимой при оказании медицинской помощи пациентам в тяжелом и среднетяжелом состоянии.Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Будет оборудована кислородная станция для бесперебойной подачи кислорода.

Для отделений интенсивной терапии и реанимации поступают аппараты искусственной вентиляции легких.

Сотрудники прошли необходимое обучение. Имеется необходимый запас лекарств для пациентов и средств индивидуальной защиты для медиков.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в инфекционном отделении Шпаковской районной больницы Ставрополья развернули 25 специализированных коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Основная их часть уже занята. Об этом сообщил главврач больницы Иван Кошель.По словам медика, сейчас идет подготовка еще 75 коек.