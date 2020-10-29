В Ставрополь прилетит на постоянное место жительства Баба-Яга

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Коллекцию уличных арт-объектов пополнит новый – в образе Бабы-Яги. Его установят на Крепостной горе в Ставрополе. С предложенным местом согласились горожане.

По идее авторов, скульптура будет радовать детей, взрослым напоминать о детстве.

Вес сказочного персонажа – 800 кг бронзы, общий вес со скамейкой – 1200 кг.

Точные копии ставропольской колдуньи уже «живут» в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Омске и даже в Нью-Йорке и Лондоне. Правда, в британской столице недавно русскую фольклорную злодейку украли сотрудники склада, куда ее поместили на время пандемии.

Напомним, на днях градоначальник посоветовался с горожанами в соцсетях на тему, где лучше «приземлить» новый арт-объект.

Жители Ставрополя активно включились в обсуждение и предложили свои варианты размещения Бабы-Яги, среди которых Крепостная гора оказалась самой популярной локацией из всех предложений.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, кто освобожден от взносов на капитальный ремонт.

Накопленный прежним собственником квартиры долг по взносам за капремонт перейдет на нового собственника.