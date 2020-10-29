В День народного единства в Ставрополе заложат аллею из 75 голубых елей

Аллею из 75 голубых елей заложат 4 ноября на улице 50 лет ВЛКСМ в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Молодые деревья высадят в районе дома №73/2. На закладку молодой еловой аллеи израсходуют средства гранта, выделенного на развитие гражданского общества.

В дальнейшем ухаживать за елями будут школьники, которые возьмут шефство над аллеей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что коллекцию уличных арт-объектов пополнит новый – в образе Бабы-Яги. Его установят на Крепостной горе в Ставрополе. С предложенным местом согласились горожане.

По идее авторов, скульптура будет радовать детей, взрослым напоминать о детстве.