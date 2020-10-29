Администрация Ставрополя предостерегает горожан от мошенников

Администрация Ставрополя просит горожан отнестись критично ко всем звонкам, поступающим якобы из финансовых организаций Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На днях жительнице Ставрополья позвонил незнакомый человек и, представившись сотрудником службы безопасности одного из финансовых учреждений, сообщил что на ее имя незаконно пытались получить кредит.

Якобы для спасения финансов он предложил перевести деньги на счет виртуальной ячейки.

Женщина проявила бдительность, прервала разговор и сообщила об этом в полицию. К счастью, ей удалось избежать потерю денег, но немало земляков, которые верят телефонным мошенникам.

Чаще всего последние представляются сотрудниками банка, которые хотят защитить ваши деньги от посягательств.

А если конкретнее, то они предлагают перевести их на специальный (или «резервный», «защищенный») счет. На самом деле, это – карта мошенника. Администрация Ставрополя напоминает, что сотрудники банков никогда не предлагают клиентам перевести деньги куда бы то ни было.

- Относитесь критично ко всем звонкам, поступающим якобы из финансовых организаций. Всегда перепроверяйте информацию, позвонив на горячую линию банка. И, конечно, ни под каким предлогом никому не сообщайте пин-коды, смс-пароли и защитные коды, - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье мужчина перевел телефонному мошеннику 200 тысяч рублей.

Злоумышленник сказал, что нужно обезопасить счет заявителя, но для этого нужны личные данные и коды из СМС-сообщения. Затем он оформил кредит на имя потерпевшего, после чего убедил его перевести деньги на указанный счет.