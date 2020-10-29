В Ставрополе депутаты приняли закон о продлении «налоговых каникул» для предпринимателей

Фото: пресс-служба Думы Ставрополья

Депутаты на очередном заседании Думы приняли закон о продлении «налоговых каникул» для ставропольских предпринимателей.

Законопроект, внесенный губернатором края и региональным правительством, предусматривает продление периода применения налоговой ставки в размере 0 процентов до 1 января 2024 года для отдельных категорий налогоплательщиков.

Льготная налоговая ставка будет применяться в отношении начинающих предпринимателей, которые зарегистрируют свою деятельность с начала 2021 года до начала 2023 года и выберут упрощенную и патентную системы налогообложения.

Применение налоговой ставки в размере 0 процентов распространяется на производственную, социальную, научную деятельность, а также оказание бытовых услуг населению.

По мнению депутатов, продление налоговых каникул поддержит субъекты предпринимательства в непростых экономических условиях, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что почти 300 ставропольцев с большим трудовым стажем вышли на пенсию досрочно.

Таким правом воспользовались 100 мужчин и 166 женщин, живущих в крае. Это стало возможным благодаря законодательной норме, вступившей в силу в рамках новой пенсионной реформы.