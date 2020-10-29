Житель Ставрополя отдал мошенникам почти 3 млн рублей

Жителю Ставрополя в течение нескольких месяцев звонил неизвестный, который представлялся сотрудником инвестиционной компании. Желая заработать, мужчина послушал собеседника и решил вложить свои сбережения в биткоины. Однако никакой прибыли мужчина так и не получил.

Общая сумма ущерба составила около трех миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Сейчас оперативники ищут лиц, причастных к совершению преступления. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что администрация Ставрополя предостерегает горожан от мошенников.

- Относитесь критично ко всем звонкам, поступающим якобы из финансовых организаций. Всегда перепроверяйте информацию, позвонив на горячую линию банка. И, конечно, ни под каким предлогом никому не сообщайте пин-коды, смс-пароли и защитные коды, - говорится в сообщении.