Жители Ставрополья могут получить льготы на оплату коммуналки

В органах социальной защиты по месту жительства можно также узнать, какие конкретно категории людей претендуют на такую помощь Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Субсидии предоставляют семьям с относительно низким совокупным доходом и отдельным категориям граждан. О возможности получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг напомнили в краевом министерстве ЖКХ.

Так, субсидии оформляются на 6 месяцев. По истечении этого срока можно вновь подтвердить свое право на получение помощи.

При этом до конца этого года продление будет носить беззаявительный порядок, то есть оформлять его будут автоматически. Напомним, что субсидию может получить любая семья, у которой плата за ЖКУ превышает 22 % совокупного дохода.

В органах социальной защиты по месту жительства можно также узнать, какие конкретно категории людей претендуют на такую помощь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, кто освобожден от взносов на капитальный ремонт.

Все собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества. Есть только несколько категорий людей, которые закон освободил от этой обязанности.