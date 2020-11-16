В Ставрополе стартовала охота на таксистов-нелегалов

Операция будет проходить каждый день с 16 по 20 ноября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ставрополе пять дней будут ловить перевозчиков-нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела ГИБДД.

По данным ведомства, в последнее время в краевом центре стало больше аварий с участием таксистов и извозчиков-нелегалов. В связи с этим в Ставрополе всю рабочую неделю будет проходить профилактическая операция «Перевозчик-нелегал».

Так, 16 ноября в рейд выйдут сотрудники ГИБДД, участковых, министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, прокуратуры и других органов. Операция будет проходить каждый день с 16 по 20 ноября.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске в тройном ДТП с грузовиком пострадал человек. Виновницей аварии стала 43 — летняя жительница Ессентуков.

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