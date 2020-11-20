В Пятигорске бизнесмен погасил долг в 1,5 млн рублей ради продажи завода

В Пятигорске бизнесмен из Пятигорска заплатил 1,5 млн рублей налоговой задолженности после того, как не смог продать свой завод.

Предприниматель собирался продать свой бизнес, но столкнулся с проблемой переоформления недвижимого имущества из-за задолженности по налогам. Денег на расчетных счетах не было, а на повестки судебных приставов должник не реагировал.

Тогда правоохранители вынесли запрет на регистрационные действия в отношении имущества бизнесмена.

В итоге предпринимателю пришлось погасить 1,5 млн рублей налоговой задолженности. Кроме того, вскоре мужчина принес и квитанции об оплате 57 штрафов за нарушение ПДД на сумму 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье прошел суд над экс-начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Невинномысску. Ефима Мироненко обвиняли в покушении на мошенничество.

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