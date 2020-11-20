На Ставрополье 21 и 22 ноября прогнозируются осадки

По данным Ставропольского гидрометцентра, 21 ноября, температура воздуха в нашем регионе днем будет плюс два-семь градусов, ночью будет опускаться до минус двух — плюс трех градусов.

Местами по Ставрополью прогнозируются снег и дождь. Ветер юго-восточный, 6−11 м/с.

22 ноября на Ставрополье днем от нуля до плюс пяти, ночью — от плюс двух до минус трех градусов. Ожидается дождь и снег, местами сильные. Ветер подует западный, 5−10 м/с.

В краевом центре, 21 ноября прогнозируется плюс два-четыре градуса, а 22 ноября в Ставрополе — один-три градуса выше нуля.

Также возможны снег и дождь. В субботу, 21 ноября будет дуть юго-восточный ветер, 8−10 м/с. В воскресенье ставропольский ветер поменяет направление на западное при той же скорости.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ситуация на трассах в результате непогоды продолжает оставаться нестабильной. Так, спасатели села Дивного уже двое суток без устали выезжают на помощь людям на трассах.

Спасатели ПАСС СК напоминают: откажитесь от поездок на длительные расстояния без необходимости! В случае возникновения чрезвычайных происшествий на трассе незамедлительно вызывайте экстренные службы по номеру «112»!

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