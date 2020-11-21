Масочный режим может сохраниться до лета 2021 года, считает эксперт Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Масочный режим на Ставрополье может быть смягчен только к лету 2021 года. Такое предположение высказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с корреспондентом «Победы26».

Масочный режим в крае будет действовать как минимум до 1 января 2021 года — такое постановление уже существует и подписала его главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Однако Алексей Водовозов считает, что его будут продлять и продлять вплоть до вакцинации населения и создания у россиян стойкого иммунитета к коронавирусу.

Однако это предположение — лишь одно из нескольких. Пандемия может изменить культуру настолько, что маска станет неотъемлемой частью гардероба современного человека

— В том же Китае, Корее, Сингапуре ношение масок давно стало элементом местной культуры. Никого это не напрягает, зато посмотрите на результаты этих стран в борьбе с пандемией. Привычное массовое ношение масок сыграло существенную роль в этих успехах, — заявил известный терапевт.

Отметим, что масочный режим уже дал свои явные положительные плоды — сезонная эпидемия гриппа в этом году практически не развивается.

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