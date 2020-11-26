Горнолыжный Домбай открыт для туристов

Фото: сайт главы КЧР.

Горнолыжный Домбай в Карачаево-Черкесии ожидает гостей и туристов уже с 26 ноября. Открываются для туристов горнолыжные спуски, учебные склоны, пункты проката и кафе.

Трассы Домбая предназначены как для опытных, так и для начинающих любителей горнолыжного спорта. С вершины Мусса-Ачитара можно спуститься по трассам разной степени сложности и крутизны. На курорте имеются также «черные» трассы для экстремалов - это самые сложные для катания маршруты с узкими местами и перепадами высот.

В Домбае работают шесть очередей канатно-кресельных дорог, гондольная, четырехкресельная и шестикресельная, маятниковая канатки и сеть бугельных подъемников.

Наряду с естественными осадками предусмотрено искусственное оснежение горнолыжных спусков. Туристы могут подняться на высоту 3200 метров над уровнем моря.