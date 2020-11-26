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Губернатор Ставрополья предложил землякам определиться с проведением новогодних елок в пандемию

Совместно с Роспотребнадзором сейчас прорабатываем возможности, чтобы сделать новогодние елки максимально безопасными
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Одной из самых горячих тем прямой линии губернатора Ставрополья стали праздничные мероприятия для детей.

Глава региона предложил ставропольцам в сторис на своей странице проголосовать за или против проведения елок в период пандемии.

— С одной стороны, хочется подарить детям сказку и не лишать праздника. С другой, нужно сделать все, чтобы обезопасить их здоровье. Совместно с Роспотребнадзором сейчас прорабатываем возможности, чтобы сделать новогодние елки максимально безопасными. Для этого должны быть предприняты все противоэпидемические меры, — считает Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья обратил особое внимание на выполнение мер профилактики в период предстоящих зимних праздников.

В этом контексте Владимир Владимиров высказался против проведения новогодних торжественных мероприятий в органах власти края и рекомендовал отменить такие мероприятия и на муниципальном уровне.