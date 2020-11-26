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На Северном Кавказе пациентам доступна услуга «Второе мнение»

После получения заключения лечащий врач пригласит пациента на повторную бесплатную консультацию
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Компания «Инвитро» разработала новый сервис для пациентов «Второе мнение». Этот сервис позволяет получить консультацию высококвалифицированных практикующих врачей из ведущих клиник России.

Для получения второго мнения пациентам нужно обратиться на прием к врачу «Инвитро». Медик проведет осмотр, соберет анамнез, назначит необходимые анализы и исследования, а после отправит все результаты исследований и собранную историю болезни на рассмотрение врачу-эксперту.

В течении 5 рабочих дней врач-эксперт внимательно рассмотрит историю пациента, прокомментирует диагноз и анамнез, ответит на вопросы лечащего врача, подготовит подробное заключение и передаст его врачу «Инвитро».

После получения заключения лечащий врач пригласит больного на повторную бесплатную консультацию.

– Если по итогам консультации вам потребуется госпитализация в профильный стационар, то врач «Инвитро» поможет необходимым образом оформить документы для госпитализации в ведущие медицинские учреждения России с использованием полиса ОМС, – рассказали представители компании.

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