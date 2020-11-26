На Северном Кавказе пациентам доступна услуга «Второе мнение»

Компания «Инвитро» разработала новый сервис для пациентов «Второе мнение». Этот сервис позволяет получить консультацию высококвалифицированных практикующих врачей из ведущих клиник России.

Для получения второго мнения пациентам нужно обратиться на прием к врачу «Инвитро». Медик проведет осмотр, соберет анамнез, назначит необходимые анализы и исследования, а после отправит все результаты исследований и собранную историю болезни на рассмотрение врачу-эксперту.

В течении 5 рабочих дней врач-эксперт внимательно рассмотрит историю пациента, прокомментирует диагноз и анамнез, ответит на вопросы лечащего врача, подготовит подробное заключение и передаст его врачу «Инвитро».

После получения заключения лечащий врач пригласит больного на повторную бесплатную консультацию.

– Если по итогам консультации вам потребуется госпитализация в профильный стационар, то врач «Инвитро» поможет необходимым образом оформить документы для госпитализации в ведущие медицинские учреждения России с использованием полиса ОМС, – рассказали представители компании.

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