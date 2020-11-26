В Карачаево-Черкесии зафиксирован рекорд по числу выздоровевших от коронавируса

По данным федерального оперштаба, это рекордная для республики цифра с начала пандемии.

Часть из выздоровевших лечились амбулаторно, часть - в стационаре. Таким образом, общее число выздоровевших в КЧР с начала пандемии превысило 8 тысяч - на сегодняшнии день успешно справились с коронавирусом 8195 жителеи .

Планомерно снижается и количество госпитализированных. В ковид-госпиталях КЧР сейчас проходят лечение 870 человек. Это на 63 пациента меньше, чем было в пиковую нагрузку (15 ноября).

Общее количество коек для коронавирусных больных в КЧР - 1320.