На Ставрополье прокомментировали ситуацию с дорогой "Кисловодск-Сочи"

Депутат Думы Ставрополья Николай Мурашко прокомментировал возможность строительства трассы "Кисловодск-Сочи" через Кавказский хребет. Парламентарий выдвинул предположение, почему проект могут приостановить.

- Наверное, Краснодарский край не хочет терять трафик, который идёт по их дорогам в объезд Кавказского хребта: бензин, ночёвки, еда и прочее, всё то, что мы по дороге оставляем в Краснодарском крае. Трафик большой - людей, которые живут за счёт него, тоже достаточно, - приводит слова Мурашко "Победа 26".

Уже несколько лет идет обсуждение проекта дороги из Кисловодска в Сочи через горный массив. Но строительству мешает то, что эту территорию охраняет международная организация ЮНЕСКО. Проект был надолго заморожен.

Вновь о нем заговорил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он поручил федеральным Минприроды, Минтрансу и Минэку до конца октября представить документацию в правительство. Сторонники проекта считают, что это сыграет на руку курортам. Если трасса будет вредить заповеднику, надо корректировать маршрут, добавляют они.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд запретил выводить землю из природоохранных зон на Ставрополье

Требования 407 истцов полностью удовлетворены [подробности]