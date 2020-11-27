Число зараженных в регионе достигло 27032 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 255 человек. Еще шесть пациентов с подтвержденным диагнозом скончались за прошедший день.

Число зараженных в регионе достигло 27032. Выздоровели – 24144 человек. За сутки болезнь смогли победить 176 пациентов.

- Встреча с коронавирусом по-прежнему означает риск. И лучше делать все для того, чтобы ее избежать. Будьте внимательны к соблюдению правил профилактики! Берегите себя и оставайтесь здоровыми, - призвал губернатор Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что врачи из «красной зоны» городской клинической больницы Пятигорска рассказали, что COVID -19 может служить раздражителем и провоцировать развитие хронических заболеваний.

По их словам, команда медиков научилась круглосуточно лечить пациентов не только от коронавируса, но и от других патологией, обнаруженных на фоне вируса.