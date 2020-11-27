В Карачаево-Черкесии из-за коронавируса усиливают контроль за соблюдением санитарных мер

Изменения, внесенные в Указ главой республики, регламентируют усиление контроля за соблюдением установленных Роспотребнадзором норм санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах туристической индустрии и на территории курортов республики, в целом.

- На курортах республики стартует горнолыжный сезон, но обеспечить безопасность наших гостей и жителей республики мы можем только при строгом неукоснительным соблюдении санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и под жестким контролем за их соблюдением. Все, кто обеспечивает функционирование объектов туристической инфраструктуры, могут с ними ознакомиться на сайте Роспотребнадзора. На основании этих рекомендаций я подписал Указ об усилении мер санитарно-эпидемиологического режима на курортах республики,- сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем официальном аккаунте в Instagram.

Меры санитарно-эпидемиологической безопасности на курортах республики согласно требованиям Роспотребнадзора предполагают обязательную термометрию, соблюдение социального дистанцирования, дезинфекцию помещений на всех, без исключения, объектах туриндустрии.

Горнолыжное оборудование, что дается на прокат, необходимо дезинфицировать не реже одного раза в два часа. С такой же частотой требуется дезинфицировать кабины канатных дорог и безостановочно их проветривать. При этом категорически не допускаются нахождение в кабинах людей без масок и рассадка пассажиров без соблюдения дистанции в 1,5 метров.

Будет усилен контроль и за соблюдением всех норм в гостиницах, домах отдыха, санаториях, предприятиях общепита, в пунктах проката, сервисных центрах, магазинах и всех других объектах в пределах туристической зоны.

Также Указом Главы КЧР режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 25 декабря. Кроме того, принято решение временно приостановить до особого распоряжения проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию определенных групп населения.

Глава Карачаево-Черкесии в своем официальном аккаунте в Instagram также прокомментировал текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе, которую он охарактеризовал непростой: "Ежедневный прирост в 85 - 90 человек наблюдается уже на протяжении месяца. Однако 26 ноября было зафиксировано рекордное количество выздоровлений в сутки - 197. Таким образом общее число выздоровевших в КЧР с начала пандемии уже превысило 8 тысяч человек".

- Принятые ранее меры для студентов, школьников и работникам предприятий, организаций также сохраняются. Также мы вынуждены временно приостановить профилактические медосмотры и плановую диспансеризацию. Далее рассматриваем комплекс дополнительных мер в предновогодний период и каникулы. Берегите себя, друзья! Будьте здоровы! - написал Рашид Темрезов.