ЕвроХим - чемпион России по добрым делам

Волонтеры - участники акции "Доброе сердце".

Компания «ЕвроХим», принадлежащая российскому бизнесмену и меценату Андрею Мельниченко, стала лауреатом Всероссийского конкурса корпоративного волонтерства.

Результаты шестого конкурса «Чемпионы добрых дел-2020», организованного Ассоциацией менеджеров и Национальным советом по корпоративному волонтерству, подведены в рамках IX московского международного форума «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество».

Химический холдинг стал победителем в номинации «Комплексный проект». Это высокая оценка деятельности руководства и волонтеров компании в регионах присутствия «ЕвроХима».

С начала возникновения пандемии в компании работал оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно в формате видеоконференций штаб координировал действия добровольческих движений в городах присутствия химического холдинга.

Благодаря налаженной связи с главами регионов руководству «ЕвроХима» удавалось четко и своевременно реагировать на нужды местных властей. Например, большая практическая помощь была оказана жителям Невинномысска волонтерами «Невинномысского Азота», входящего в холдинг «ЕвроХим».

Вместе с городскими активистами добровольцы помогали тем, кто оказался в трудной ситуации, в самоизоляции, раздавали защитные маски невинномыссцам. В рамках акции «Доброе сердце!» волонтеры доставляли продуктовые наборы матерям-одиночкам, многодетным и малоимущим семьям.

Но помощь «ЕвроХима» не ограничилась только лишь действиями волонтеров. Компания обеспечила регионы всеми необходимыми средствами для борьбы с коронавирусной инфекцией. Невинномысск пополнил парк техники для уборки и дезинфекции городских пространств - городу химиков был передан мощный трейлер-прицеп фирмы Karcher. Медицинские учреждения и жилищно-коммунальные службы получили 15 тысяч многоразовых защитных масок. Также Невинномысск получил 20 тонн хлорсодержащих средств для дезинфекции улиц, по 1 тысячи пар перчаток и очков закрытого типа, защитные халаты и комбинезоны.

Воспитанники Невинномысского Центра детского научного и инженерно-технического творчества (ЦДНИТТ) Андрея Мельниченко тоже не остались в стороне - ученики собрали и передали медицинским работникам тысячу защитных экранов.

Ранее «ЕвроХим» уже получил высокую оценку своей работы: деятельность компании в период пандемии признана Общественной палатой России одной из лучших социальных практик в стране. А также компания удостоена Почетной грамоты за подписью Президента РФ Владимира Путина за бескорыстный вклад «ЕвроХима» в организацию всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.