Мэр города химиков и руководство «Невинномысского Азота» договорились о взаимодействии при ЧП

Глава Невинномысска Михаил Миненков провел рабочую встречу с руководством АО «Невинномысский Азот». Новостью об этом мэр города химиков поделился в своем аккаунте в Instagram.

Вместе с руководством градообразующего предприятия АО «Невинномысский Азот» глава города химиков обсудил порядок взаимодействия при различных внештатных ситуациях. Порядок закрепили в специальном протоколе.

- Это позволит нам качественнее и быстрее информировать жителей Невинномысска о важных для них событиях. Уверен, что и в этом направлении мы будем работать с «Невинномысским Азотом» так же эффективно, как и в других сферах взаимодействия, - подчеркнул Михаил Миненков.