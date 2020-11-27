В Ставрополе женщина пострадала в пожаре в семейном общежитии

Фото: пресс-служба МЧС России по Ставрополью

В Ставрополе при пожаре в семейном общежитии на улице Лермонтова, 239 пострадала женщина. Ее с диагнозом отравление продуктами горения, госпитализировали в городскую больницу № 3. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Выяснилось, что из общежития эвакуировали 50 жильцов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что инцидент произошел сегодня, 27 ноября, около 20:55.

В дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по краю поступило сообщение о сильном задымлении в здании семейного общежития по адресу: ул. Лермонтова, 239. В 22:25 объявлена локализация на площади 50м2 (мусор).

В ликвидации пожара и его последствия задействовано 30 человек.