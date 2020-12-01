В Ставрополе отремонтировали 35 остановок

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

До конца года в Ставрополе появятся три новых остановочных пункта с современными павильонами.

Они будут находиться на улице Коломийцева (в районе кладбища), на подъездной дороге к ДНТ «Мечта» (в районе дома № 314) и на улице Чехова, 57.

В 2020 году для удобства пользователей общественного транспорта были сделаны остановки на проспекте Кулакова недалеко от улицы 7-й Промышленной и на улице Приозерной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ледовый каток в краевом центре откроется 1 декабря. Губернатор Ставрополья сообщил, что формат и режим работы катка спланирован с учетом эпидситуации.

- Все санитарные требования будут соблюдены. Администрация города держит это на особом контроле, - заявил глава региона.