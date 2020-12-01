В Северной Осетии открыли новую школу на 500 учеников

Фото: сайт главы РСО - Алания.

В тожественном мероприятии приняли участие глава РСО - Алания Вячеслав Битаров, зампред правительства республики Ирина Азимова, министр образования и науки Людмила Башарина, министр строительства и архитектуры Артур Тотиков, глава МО Моздокского района Геннадий Гугиев, глава АМС Моздокского района Олег Яровой.

- Качественное образование, патриотическое, духовное, физическое воспитание подрастающего поколения - наши приоритеты, ведь за молодыми - будущее Северной Осетии и России, - сказал Вячеслав Битаров. - Новая школа отвечает всем современным нормам. Здесь созданы условия для полноценного учебного процесса. Знаю, что данный микрорайон Моздока - быстрорастущий, поэтому создание здесь объектов социальной инфраструктуры является актуальным и важным.

Глава республики выразил благодарность руководству страны в лице президента Владимира Путина - за ту значимую поддержку, которая оказывается Северной Осетии.

Просторное 3-этажное новое здание отвечает всем современным требованиям. Здесь созданы функциональные учебные классы, столовая, спортзал, репетиционный и актовый залы с акустической системой, просторная библиотека, которая состоит из читального зала, коворкинга и кабинета для самостоятельной работы.

Также в школе предусмотрены комната психологической разгрузки, кабинеты дополнительного образования, развивающие игровые комнаты, кабинет робототехники и изобразительного искусства.

Образовательное учреждение станет структурным подразделением школы № 3 Моздока. В ней будут обучаться ученики 1 - 4-х классов, половина из которых - из семей военнослужащих.

Имеющиеся помещения и современное оборудование школы позволят реализовывать и программы допобразования. В частности, планируется проводить занятия по эстетической гимнастике, актерскому мастерству и вокалу, появятся футбольная, баскетбольная и волейбольная секции, а также будет создана футбольная команда для девочек.

Особая благодарность прозвучала в адрес строителей, которые выполнили работы на высоком качественном уровне.

Учебное заведение построено в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».