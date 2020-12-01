На Ставрополье фермер незаконно получил грант на 15 млн рублей

По факту мошенничества против мужчины возбудили уголовное дело Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье глава крестьянско-фермерского хозяйства незаконно получил от государства 15 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по краю.

Так, житель Арзгирского района узнал, что можно получить грант на развитие своей деятельности. Он предоставил выписку с банковского счета, в результате чего ему назначили выплату.

Всего ставропольский фермер получил 15 миллионов рублей.

Выяснилось, что предоставленная им справка липовая. По факту мошенничества против мужчины возбудили уголовное дело. Теперь фермеру грозит до 10 лет колонии. На счет подозреваемого был наложен арест.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против 50-летнего жителя села Новоандреевского Ипатовского городского округа Ставрополья возбудили уголовное дело.

Он подозревается в покушении на дачу взятки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.