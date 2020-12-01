В Ставрополе 54 - летнего мужчину придавило листами ДСП

Фото: пресс-служба ПАСС СК

В Ставрополе в частном предприятия по производству мебели произошел несчастный случай. На одного из работников упали 7 листов ДСП.

Вес каждого из них составляет порядка 70 кг. Огромная древесная масса находилась около стены, но не была закреплена. В момент работы строительный материал упал на мужчину. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы региона.

В помещении кроме пострадавшего находились еще люди. Именно они вызвали спасателей. А тем временем, сами начали освобождать пострадавшего из-под завала.

По прибытии спасатели Ставрополя проверили самочувствие мужчины и оказали ему первую медицинскую помощь. Осмотр показал, что ему требуется госпитализация.

На жестких носилках они вынесли пострадавшего из здания и передали его бригаде медиков. Сейчас он находится в краевой больнице.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье загорелся частный дом. В происшествии погиб 17-летний парень. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины происшествия.